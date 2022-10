Putin | “L’Ucraina è diventata un’organizzazione terroristica”

(Di martedì 11 ottobre 2022) MOSCA – “Con la sua azione il regime di Kiev si e’ di fatto messo sullo stesso piano delle formazioni terroristiche internazionali, dei gruppi piu’ efferati. Non e’ piu’ possibile lasciare tali crimini senza risposta”. Sono queste le parole di Vladimirdopo i massicci bombardamenti che da ieri mattina stanno colpendo tutte le principali citta’ ucraine. “Se i tentativi di compiere attacchi terroristici sul nostro territorio continuano, le risposte saranno dure e proporzionali al livello di minacce poste alla Federazione Russa. Nessuno deve dubitarne”, ha concluso il leader del Cremlino. L'articolo L'Opinionista.

