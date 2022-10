Pd | fronda anti-Gualtieri in Campidoglio | in 5 chiedono la verifica della giunta

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’etichetta di “frondisti” a loro non piace per niente, ma difficilmente ne potranno trovare un’altra ora che hanno chiesto lasullo stato di salute. Tempi sempre più difficili per il Pd, costretto da ieri a a dare priorità massima alla pratica delora che 5 consiglieri su 18 hanno rotto gli indugi per passare all’attacco. Il sottogruppo – Yuri Trombetti, Antonella Melito, Antonio Stampete, Carla Fermariello e Cristina Michetelli, che fa parte anchedirezione nazionale – si sono dati appuntamento ieri in una sala di Piazza Bologna e lì, dava un centinaio di milit, hanno srotolato il loro cahier de doléance all’indirizzo del sindaco. Si spacca il gruppo Pd al Comune ...

