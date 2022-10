Nuvole e piogge sulle Orobie

(Di martedì 11 ottobre 2022) La debole risalita del promontorio anticiclonico tenderà a stabilizzare le condizioni meteorologiche. Correnti fresche nord-occidentali, in transito sulla Lombardia, apporteranno disturbi instabili lungo i rilievi alpini e appenninici, andando a condizionare anche le pianure. Martedì 11 ottobre Tempo Previsto: Generalmente poco nuvoloso. Passaggi di alte velature su gran parte della regione ad esclusione dei rilievi alpini, dove la presenza di nuvolosità cumuliforme potrà dare luogo a locali precipitazioni pomeridianeAlpi. Temperature: minime: in lieve calo e comprese tra i 11/13°C; massime: in sensibile aumento e comprese tra i 21/24°C Venti: deboli occidentali, tendenti dal pomeriggio a divenire variabili.

