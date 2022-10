La Juve ha fatto bingo | ' Vai di corsa'

(Di martedì 11 ottobre 2022) L'ex compagno in azzurro, Llorente, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Milik, svelando un retroscena di quando condividevamo lo spogliatoio. Lo spagnolo non è per nulla ...

Lo spagnolo non è per nulla sorpreso di vedere Milik alla: 'Se ne parlava già quando eravamo insieme al Napoli - afferma Llorente - . Arek già allora sognava la maglia bianconera. Nel periodo in ...... che haesonerare Tuchel battendo gli inglesi. Gruppo apertissimo ma questi qui saranno punti ... Trasferta in casa del Maccabi Haifa per unache non ha troppi risultati da mettere sul tavolo .Questi i più grandi capocannonieri nella storia del campionato italiano: con 188 gol, il bomber della Lazio entra in top 10 insieme a colleghi illustri Ieri sera si è conclusa la 9^ giornata del campi ...Mentre in Serie A stanno crescendo alcuni grandi allenatori di domani, Allegri si trova alle prese con una squadra slabbrata, demotivata, senza un senso. I club intanto si fanno i conti in tasca e alc ...