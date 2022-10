Greta Thunberg a sorpresa difende il nucleare | “Un errore spegnere le centrali per passare al carbone”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Se lenucleari sono in attività penso che sarebbe unchiuderle privilegiando il”, ad affermarlo, in un’intervista alla tv pubblica tedesca ‘Ard’, è l’attivista svedese e volto del movimento ambientalista Fridays for Future, che si è così espressa in merito alla strategia di crisi del governo tedesco di rilanciare leelettriche aper ridurre la produzione di elettricità dal gas.e il compromesso sulcontro l’uso del: “Ci sono altri modi per andare avanti” A scatenare questo dibattito in Germania è stata la decisione dell’Esecutivo tedesco di valutare la possibilità di mantenere come riserva di emergenza due delle ...