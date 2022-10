Giuseppe Conte e Olivia Paladino che baci appassionati a Roma

Italia Oggi

Ma non va dimenticato che ancheha tracciato una linea ben precisa: il Movimento 5 Stelle considera chiuso il dialogo con gli attuali vertici del Partito democratico. Pertanto ...... ci fa la spia di come in questa legislatura che prenderà ufficialmente il via tra due giorni, il duello politico potrebbe essere tutto tra Giorgia Meloni e. Il sondaggio parla chiaro:... I consensi di Giuseppe Conte continuano a salire - ItaliaOggi.it L'ultimo sondaggio politico vede in crescita Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle: Conte ora è pronto a superare un Pd sempre più in crisi, sarà lui l'anti-MeloniROMA – “Se Meloni continua a strizzare l’occhio agli amici polacchi e all’Ungheria, l’Italia avrà un ruolo marginale in Europa e questo mi preoccupa molto”. E’ quanto afferma il leader del Movimento C ...