Gf Vip | Sonia Bruganelli e Orietta Berti contro Pamela Prati | “La verità su Mark Caltagirone non la sapremo mai | tu ci hai guadagnato tanto su questa storia”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo l’apertura sul caso Marco Bellavia, nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 10 ottobre c’è stato spazio anche per rinvangare un’altra nota vicenda di gossip televisivo: quella die del suo finto fidanzato. L’ex star del Bagaglino ha ricordato la truffa sentimentale di cui è stata vittima, rievocando episodi ed aneddoti: il suo racconto, però, non ha impietosito, nuova opinionista del reality di Canale 5, che è andata all’attacco. “La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no – ha detto -. Perché penso che lanon lamai. Sei una donna intelligente, dimmi, chi sono queste persone che ...

