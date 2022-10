Feltri è stanco | “Zelensky è come Putin | non vuole la pace Hanno torto entrambi”

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Giornate tumultuose. Ordigni dappertutto in città, morti e feritipiovesse”. Inizia così l'articolo di Vittoriosulla guerra in Ucraina e sugli ultimi accadimenti dello scontro con la Russia, che ha reagito in maniera veemente all'attentato esplosivo al ponte di Kerch in Crimea. Il direttore di Libero, nel pezzo apparso in prima pagina nell'edizione dell'11 ottobre, è duro pure con il fronte di Kiev: “Sono gli effetti della guerra più assurda degli ultimi decenni. Qui non si capisce più chi abbia. Probabilmentei contendenti. Sappiamo che è stata Mosca ad aggredire i vicini di casa, ma sappiamo anche che questi ultimi nonfatto nulla per placare i nemici cercando di evitare il disastro in atto. Sappiamo che Vladimirsi comporta ...