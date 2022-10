F1 | Max Verstappen vince il secondo titolo e riscrive i libri dei record per precocità e traguardi statistici

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Cari appassionati di Formula Uno, da domenica mattina tutti noi siamo invitati a chiamare Max“bi-campione del mondo”. Con la vittoria nel Gran Premio del Giappone, infatti, il portacolori del team Red Bull ha messo le mani sul suonella massima categoria del motorsport. Un traguardo tanto meritato quanto impressionante, che spiega solo in parte quanto l’olandese stia mettendo il suo marchio indelebile su questa era della Formula Uno. Anche se non ce ne sarebbe troppo bisogno, ci pensano i numeri e le statistiche a sottolineare in maniera ancor più chiara quanto il nativo di Hasselt sia stato straordinario in questo 2022. Per cui, andiamo a scoprire nel dettaglio imessi a segno dal classe 1997 e quelli che potrebbe andare a ritoccare da qui alla gara di Abu Dhabi. 12 – NUMERO DI ...