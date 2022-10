Energia e debito comune | è giallo sulla posizione di Berlino

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ già un mistero ladella Germania sul tema dell’emissione diper finanziare le misure contro il carodegli Stati membri.prima apre a questa possibilità “a certe condizioni”, poi smentisce e richiude a questa proposta su cui si discute già da alcuni giorni. Scholz fa dietrofront sugli eurobond per l’Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo quanto riferito da fonti a Bloomberg, si sarebbe persuaso ad usare uno strumento simile a Sure per finanziare le misure contro il caroa favore di consumatori ed imprese. Un dietrofront maturato dal vertice di Praga e motivato dalle aspre critiche ricevute al maxi piano da 200 miliardi varato dal governo tedesco. A convincere il cancelliere l’ipotesi di creazione di uno ...

l'Ue dalla quale potrebbero uscire delle proposte interessanti, in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 ottobre , dopo che la Germania avrebbe aperto all'emissione di un...