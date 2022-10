Empoli | cucciolo salvato dalla Polizia stradale sulla Fi-Pi-Li

(FIRENZE) - Vagava per la Superstrada Firenze Pisa Livorno, completamente spaesato. Undi colore nero, con una chiazza marrone, è stato salvato nelle scorse ore dalla Polizia stradale ...... segnalando come unstesse camminando lungo quella strada così trafficata. Sono partite immediate le ricerche e una pattuglia della Polizia Stradale dilo ha visto aggirarsi nei ...Un cane di piccola taglia è stato salvato fa dalla Polizia di Stato mentre, impaurito, vagava sulla strada di grande comunicazione Firenze- Pisa -Livorno. Poco dopo l’ora di pranzo, alcuni utenti hann ...EMPOLI (FIRENZE) - Vagava per la Superstrada Firenze Pisa Livorno, completamente spaesato. Un cucciolo di colore nero, con una chiazza marrone, è stato salvato nelle scorse ore dalla Polizia stradale ...