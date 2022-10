Costa solo 29 euro e non ti fa accendere i termosifoni | azzeri la bolletta | non potrai farne a meno!

Leggi su curiosauro

(Di martedì 11 ottobre 2022) Contro il caroarriva la soluzione economica per eccellenza. Con soli 29dire addio aie risparmiare tantissimi soldi. Se la sola idea diti provoca un brivido lungo tutta la schiena, sappi che sei in ottima compagnia. Insomma, il gas alle stelle con l’inverno sempre più vicino di certo non è il massimo. Il problema, infatti, non è tanto il suo approvvigionamento garantito anche dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, quanto il suo costo esorbitante. Foto da CanvaPotrebbe essere un’idea valida, ma non applicabile nel lungo periodo, decidere di fare a meno di qualsiasi tipo di riscaldamento, avvolgendoci in strati e strati di coperte in pile, piumoni e piumini di ogni genere. Andare in bagno potrebbe essere ...