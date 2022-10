Versatilità e proprietà nutritive | la zucca è perfetta in una dieta sana

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Laè uno degli ingredienti più versatili della cucina italiana. Viene utilizzata per la preparazione di antipasti, primi piatti e persino di dolci. Dal colore unico e dal gusto dolce e inconfondibile, questo ortaggio è anche ricco dibenefiche per il nostro organismo, che la rendonoper qualsiasiautunnale.Originaria dell’America Centrale, laha origini antichissime. Sono stati ritrovati semi che risalgono a quasi 7000 anni prima della nascita di Cristo. I nativi americani utilizzavano questo ortaggio come elemento principale della loro alimentazione. I coloni, dopo l’invasione del “nuovo continente” impararono ad utilizzarlo e lo diffusero in Europa.Il periodo di maturazioneper laè il mese di ottobre. La semina ...