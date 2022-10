Vangelo di oggi 10 Ottobre 2022 | Lc 11 | 29-32 | Video Commento

(Luca 11,29 - 32) Ildisi apre con un'affermazione dura da parte di Gesù, che smaschera una tentazione quasi sempre presente dietro la nostra porta: cercare segni non per convertirci ma ...... l'iniezione letale, il cappio per l'impiccagione continuano invece, ancora, ad essere ... Attualmente non è così e per il Papa questo è "inammissibile" alla luce del. "In ogni condanna deve ...sulle Letture della domenica XXVIII Le letture di oggi approfondiscono il tema della fede iniziato dalla liturgia di domenica scorsa, facendoci comprendere sempre più il significato della nostra chiam ...Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: « Gesù ...