Udinese | Pozzo | “Scudetto? Non lo butterei certo via Sottil avrà una carriera brillante”

... fischiato in modo assordante alla Dacia Arena, significa non aver capito nulla di questa. ... E se il girone di andata, dovesse concludersi con questa media punti, la famigliapunterà a ...Questa è una piazza a cui voglio tanto bene perché è stata l'a portarmi in Italia e aprirmi le porte ad un campionato come questo. E' una squadra a cui devo tanto, ringrazio i'.Il presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo in un'intervista a Radio Rai ha parlato del possibile rinnovo di Andrea Sottil ...Sono le parole di Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese rivelazione di questo inizio di Serie A 2022/2023. Lo storico numero uno del club friulano è intervenuto alla trasmissione ‘Radio anch’io sport’ ...