Tabellone Atp 250 Gijon 2022 | Rublev numero uno Ci sono Fognini | Murray e Thiem

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, in programma sul veloce outdoor dal 10 al 16 ottobre. Dopo la semifinale raggiunta e persa ad Astana, il russo Andreysi trasferirà subito in Spagna dove sarà la prima testa di serie di un seeding che comprende molti tennisti di casa. Ildue del torneo è Pablo Carreno-Busta, seguito da Roberto Bautista-Agut. Tra i primi otto anche Davidovich Fokina e Ramos-Vinolas. Per i colori azzurri ci sarà Fabio, che trova un qualificato nel round d’esordio. COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYPRINCIPALE ATP 250PRIMO TURNO (1)bye Ivashka vs (WC) Lopez (Q) Trungelliti vs (Q) Alvarez Varona (WC) Landaluce vs (5) Paul (4) F. Cerundolo ...