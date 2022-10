Sul caro bollette Bonelli vuole un intervento in stile tedesco | ' Cingolani continua a dormire'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La decisione della Germania di mettere in campo risorse pesanti per contrastare il, al momento non ha trovato alcun corrispettivo degno di nota nel governo italiano. Lo sottolinea Angelo ...

... spazio anche alle prossime scelte delle Banche centralirialzo dei tassi e alla proclamazione ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economiabollette, le mosse ......a livello di G7 di 'price cap'greggio: ben 11 miliardi in soli tre mesi. Quindi le difficoltà e i ritardi con cui l'Ue si sta muovendo per mettere a punto misure in grado di combattere il... Energia, da quando potrebbero diminuire le bollette del gas Dei 200 miliardi promessi da Scholz, 96 potrebbero essere impiegati subito per alleviare il caro-gas a famiglie e imprese tedesche.Il ministro tedesco dell'Economia e della Protezione del clima, il verde Robert Habeck, ha comunicato, infatti, l'approvazione di un bonus una tantum, a cui farà seguito un tetto nazionale al prezzo d ...