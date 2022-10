Race 2022 | Novak Djokovic in top-10 e qualificato per le ATP Finals Sinner e Berrettini lontani da Torino

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il cerchio si stringe. Le ATPdisono sempre più vicine e i nomi dei tennisti già qualificati sono i seguenti: gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, il norvegese Casper Ruud, il greco Stefanos Tsitsipas e il serbo. Nole, attualmente n.10 della(classifica di rendimento delche qualifica al Master di fine anno), grazie alla vittoria del torneo di Astana (in Finale contro Tsitsipas) ha avuto la certezza di essere nella top-20 di questa particolare graduatoria stagionale. Come previsto dal regolamento, per coloro i quali hanno un successo Slam nell’annata vale un posizionamento tra i migliori 20 tennisti dellaper essere parte dei giochi a. Ebbene, l’asso nativo di Belgrado ha raggiunto questo ...

