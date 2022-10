PSG | Galtier | «Messi assente | troveremo altre soluzioni»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le parole di, tecnico del PSG in conferenza stampa: «? pensavamo potesse recuperare ma ha ancora fastidio» Christophe, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno tra PSG e Benfica. Di seguito le sue parole super infortunio. LE PAROLE – «Leo ha avvertito un fastidio al polpaccio nella gara d’andata, pensavamo potesse recuperare ma ha ancora questo fastidio, che potrebbe essere problematico in una partita così importante. Vedremo come andrà nei prossimi giorni ma è molto probabile che col Marsiglia ci sarà. Conosciamo la sua importanza, dovremo trovareper creare pericoli alla difesa del Benfica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

