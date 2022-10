Papa Francesco | umanità in grande pericolo | lottate per la pace

(Di lunedì 10 ottobre 2022) commentainvita i giovani a lottare per la. 'Come ben sapete - ha detto a un gruppo di ragazzi arrivati in Vaticano dal Belgio - stiamo attraversando momenti difficili per l'...

ha ricevuto questa mattina in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Dritan Abazovi, primo ministro del Montenegro, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro ...Fermare il pericolo di una guerra nucleare, devastante, senza ritorno. L'appello arriva dache chiede di imparare dalla storia. All'Angelus rievoca l'apertura del Concilio Vaticano II, sessanta anni fa, e sottolinea: "non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare ...Lo "stile di una gratuità generosa" per non " risparmiare risorse fisiche ed economiche per promuovere i migranti in maniera integrale ". Papa Francesco ha di nuovo parlato della questione delle migra ...Roma, 10 ottobre 2022 - 'Oggi nel giorno in cui Scalabrini diventa santo vorrei pensare ai migranti: è scandalosa l'esclusione dei migranti'. Così Papa Francesco nell'omelia pronunciata ieri in piazz ...