Meloni vuole governo"autorevole".E presto.Mef e Ronzulli restano nodi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sulla carta il giorno buono potrebbe essere mercoledì, quando Silvio Berlusconi arriverà a Roma per fare la registrazione di rito da neo ri - eletto senatore. Eppure, non è affatto scontato che il ...

Il secondo nodo è ancora il ruolo di Licia Ronzulli che Silvio Berlusconia tutti i costi ... che parta dalle competenze", ha spiegato Giorgiaincontrando alla Camera tutti gli eletti del ...Percontano i tempi e i temi. 'Se e quando' avrà l'incarico dal Quirinale, 'puntiamo a ... Bisogna correre e leicorrere, per non sprecare neanche un minuto. L'assemblea Ad ascoltarla, ...Antica scuola comunista, quel furbone del governatore campano Vincenzo De Luca ha preso tutti in contropiede. Appena ha sentito che Giuseppe Conte (reduce da un successo elettorale proprio nella sua ...Dopo la riunione con gli eletti in Parlamento di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha ribadito alcuni passaggi del suo intervento con un tweet.