“Maria | me ne vado” Amici 22 | clamoroso colpo di scena | lascia un pilastro

(Di lunedì 10 ottobre 2022)22, Stefano De Martino potrebbere il suo ruolo nel programma diDe Filippi. Un’ipotesi che si fa sempre più concreta mentre il talent è tornato in video e continua a tenere incollati milioni di telespettatori a dispetto degli anni che passano. Ieri, per esempio, nonostante il talk show su Ballando con le Stelle la Domenica In di Mara Venier non è riuscita a battereche ha catturato 2.595.000 spettatori e il 21.41% contro i 2.363.000 spettatori di zia Mara il 18.19% di share nella prima parte; 2.020.000 spettatori e il 16.03% di share nella seconda parte. Eppure neanche perle critiche mancano. Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere la lite (e poi il chiarimento) tra Ramon e la maestra Alessandra Celentano che lo accusava di aver manipolato un’altra allieva ...

Servizio Informazione Religiosa

La confessione di Luca Salatino In questi giorni Luca Salatino sente costantemente la mancanza della fidanzata Soraia , conosciuta alla corte diDe Filippi, e di tutta la sua famiglia. Gli ...'Infattimolto bene all'estero: lì non mi conoscono e posso spacciarmi per 50enne! In realtà ... E poi, ho un conto in sospeso con'. De Filippi 'No, no:è una mia vecchia compagna di ... Diocesi: Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, serie di incontri su "Bioetica… un ponte per il futuro" Su Gazzetta: Rispetto alla partita con il Milan il tecnico recupererà Angel Di Maria, squalificato in campionato: l’argentino è stato il migliore nel match di andata ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...