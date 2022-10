LIVE – Cobolli-Moutet | primo turno Atp Firenze 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ile latestuale del match ditra Flavioe Corentinnell’Atp 250 di. Il tennista italiano ha superato brillantemente le qualificazioni e farà il suo esordio nel main draw contro l’istrionico. Il francese sta ben figurando allo Challenger, ma rimane una testa calda difficile da decifrare.partirà sfavorito secondo i bookmakers, ma proverà a farsi valere e venderà cara la pelle.potrà contare sulla maggiore esperienza a questollo, mentre Flavio dovrà affidarsi al pubblico fiorentino. Tra i due non ci sono precedenti.scenderanno in ...

OA Sport vi offre la DIRETTAdel primo turno del torneo ATP 250 di Firenze tra Flavioe Corentin Moutet. La sfida andrà in scena sul campo centrale come secondo match della sessione ...Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ... In alternativa, anche Sportface.it monitorerà lo scontro di primo turno trae Moutet. Il ...Tennis, il match Cobolli-Moutet sarà visibile in Streaming GRATIS, dove vedere l’ATP 250 di Firenze in Diretta LIVE ...A che ora e come seguire la sfida di primo turno al torneo ATP 250 di Firenze 2022 tra Flavio Cobolli ed il francese Corentin Moutet.