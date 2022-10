L’ispettore Barnaby ha una figlia d’arte | E non si tratta di Cully

Leggi su newstv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La serie britannica continua la sua corsa anche dopo la “pensione” di John. Ma quanti sanno che suaha deciso di esercitare la stessa professione? E non quella di attrice. È dal 1997 che accadono stragi ed omicidi nell’apparente calma della contea di Midsomer. Celata dalla bellezza dell’English countryside le persone cadono come mosche, assassinate nei modi più efferati e brutali. Si ripete un copione che ha il suo pari nella piccola città di Cabot Cove, dove una ex professoressa d’inglese, diventata scrittrice di gialli e detective a tempo perso, assiste alla decimazione della popolazione locale… Ma questa è un’altra storia. Gli ispettori(web source)In onda da moltissimi anni Venticinque anni orsono è andato in onda il primo episodio di Midsomer Murders, la serie poliziesca che è giunta in Italia con il titolo ...