Globo di neve fai da te | lo realizzi in pochi minuti ed è subito magia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Con l’arrivo del Natale cresce la voglia di addobbare la propria casa e di realizzare tantissime decorazioni natalizie. Per creare una perfetta atmosfera natalizia in casa è fondamentale scegliere decorazioni originali e particolari per i vari ambienti. Ad esempio, tra le decorazioni che non mancano mai ci sono le palle innevate di Natale. Hai mai provato a realizzare una palla innevata fai da te? Creare con le proprie mani le decorazioni di Natale è sicuramente più divertente, inoltre, ti permette di ottenere degli ottimi risultati risparmiando notevolmente. In questo video ti mostriamo come realizzare una palla innevata di Natale insemplici passaggi. Cosa ti occorre Per creare una palla innevata Ti basterà semplicemente procurarti i seguenti oggetti: un barattolo in vetro delle dimensioni che preferisci un piccolo pupazzo di(oppure ...