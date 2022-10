GF Vip | Pamela Prati in tilt | aria di abbandono?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022)si lascia andare ad un pianto disperato insieme ad Andrea. Ecco il motivo Durante un confronto con Andrea,si lascia andare e si abbandona ad un pianto disperato. Pare che la showgirl senta la mancanza della madre venuta a mancare qualche tempo fa e che l’unica persona che vorrebbe vedere sarebbe proprio lei. Questo ricordo fa riaffiorare il dolore, la mancanza, la nostalgia e l’assenza presenti dentro di lei e potrebbero addirittura far compiere alla concorrente un gesto estremo:potrebbe abbandonare la casa? Al momento non ci sono segnali di cedimento evidenti, ma la storia della showgirl insegna cheè una donna imprevedibile e che potrebbe improvvisamente scegliere di tornare alla propria quotidianità per tornare a godere dell’affetto dei ...