Gas | il vero problema sarà il prossimo inverno

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Dovremmo, in assenza di unparticolarmente rigido e in assenza di ulteriori problemi sugli approvvigionamenti da Algeria o Libia, arrivare con gas a finema purtroppo i veri problemi saranno nel2023-24”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Simone Demarchi, l’amministratore delegato di Axpo Italia, la società controllata dal maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili, nonché leader internazionale nel trading di energia e nella commercializzazione di energia solare ed eolica, commentando l’attuale situazione energetica e i rischi per l’. E per ilnon c’è tanto tempo per pensarci. “Se non venisse ripristinato il flusso di gas dalla Russia, tutta l’Europa si ritroverebbe sicuramente ‘short’ gas ...