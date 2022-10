Doveva giocare contro il Napoli | infortunato per 10 partite!

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lo scorsa giornata di Premier League ha visto il Liverpool di Jurgen Klopp protagonista di una brutta sconfitta per 3-2la squadra più in forma del momento: l’Arsenal di Mikel Arteta. Nonostante la sconfitta in sé rappresenti a pieno il momento di difficoltà che stanno vivendo i Reds, l’evento che potrebbe cambiare la stagione del Liverpool è avvenuto al minuto 42 del primo tempo, quando, l’esterno sinistro colombiano Luis Diaz, l’uomo più in forma dell’ultimo periodo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito ad un infortunio al ginocchio. Luis Diaz (Photo by Michael Regan/Getty Images) Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la stella dei Reds dovrà stare ai box per le prossime 10 partite, di conseguenza salterà il mondiale e la sfida di ritorno fra Liverpool ein programma martedì 1 novembre alle 21:00 ad ...

