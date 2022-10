Caro energia | “la Germania apre a una riedizione del programma Sure per la cassa integrazione finanziato con debito comune”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo le resistenze delle scorse settimane, archiviato il voto nel Land della Bassa Sassonia laall’emissione didella Ue per finanziare le mia sostegno dell’economia dei paesi dell’area euro di fronte allo choc energetico. Lo scrive Bloomberg citando fonti vicine al governo tedesco, secondo cui il dietrofront del cancelliere Olaf Scholz arriverebbe dopo le critiche per il piano di aiuti tedesco da 200 miliardi e sarebbe condizionato al fatto che i soldi siano erogati sotto forma di prestito e non a fondo perduto. Lo schema di lavoro sarebbe ilpandemicocon cui la Ue ha fornito prestiti fino a 100 miliardi di euro con cui finanziare gli schemi nazionali di sostegno all’occupazione. Si tratta della mossa auspicata dai ...

Italiafruit News

... ma di notte si spende meno di prima 1 di 7 Prezzi alle stelle I costi dell'elettrica stanno aumentando rapidamente in tutto il mondo e nemmeno la California sembra essere immune. Molti ...... tra queste il, che influenza non poco l'intera produzione, così come la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che potrebbe fermare o rallentare la realizzazione dell'... Caro energia, il Caar cambia luci "E' troppo presto per parlare" di come potrebbero venir utilizzati i fondi di Coesione per affrontare il caro energia, "ma riconosciamo che se non facciamo nulla un sacco di piccole e medie imprese ch ...Un caro energia che, secondo le stime di Anci, quest’anno potrebbe costare 1,8 miliardi in più rispetto al 2021. Non a caso, il governo ha affrontato a più riprese questo tema nell’ambito delle misure ...