Borsa | Milano in calo con energia e utility | scivola Tim

è debole in scia alle altre Borse di Eurolandia , che avviano la settimana all'insegna della debolezza, in attesa di qualche dato cruciale come quello sull'inflazione USA. Sostanzialmente ...Ladi( - 0,3%) riduce il calo iniziale appesantita dalle utility e dall'energia. A Piazza Affari scivola Tim ( - 2,8%). Poso mossa Atlantia ( - 0,09%) nel primo giorno dell'Opa a 22,63 euro,... Borsa: Milano apre in calo (-0,81%) - Economia - ANSA Renault e Nissan confermano che stanno "discutendo fiduciosi" sul futuro della loro alleanza: il colosso giapponese vorrebbe che il gruppo francese riduca la sua quota al 15%. In cambio, valuta un inv ...Borsa di Milano oggi 10 ottobre: Ftse Mib parte in rosso e lo spread si impenna a 250 punti in apertura dei mercati. Indici europei tutti in calo, sulla scia dell'Asia.