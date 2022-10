Vite al limite | drammatico lutto | se ne va a soli 41 anni | Addio al volto del programma

Leggi su howtodofor

(Di domenica 9 ottobre 2022) I telespettatori dialpiangono uno dei protagonisti indiscussi del, si tratta proprio di Robert Buchel. La sua drammatica storia ha smosso la sensibilità di tantissime persone che seguono con passione la trasmissione, amareggiati per il finale inaspettato. Vediamo cosa è successo al paziente del dottor Nowzaradan.alin onda su Real Time, porta sul piccolo schermo un problema purtroppo fin troppo comune, l’obesità. Il format mostra a tutti i rischi che la malattia porta con sé attraverso ledi persone che ne soffrono e combattono per sconfiggerla. Durante le puntate vengono a galla le difficoltà che chi soffre di disturbi alimentari deve affrontare ogni giorno per svolgere le più basilari ...