TS – “Sfruttano al meglio le occasioni”

(Di domenica 9 ottobre 2022) 2022-10-09 23:35:26 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: CREMONA – Il Napoli passa 4-1 sul campo della Cremonese e grazie al pari tra Atalanta e Udinese, vola in vetta alla classifica. Luciano Spalletti però tiene i piedi ben saldi a terra: “Non è stata una gara facile per noi, La partita dopo il botta e risposa si è indirizzata su qualità che non assomigliano alle nostre caratteristiche, ma la squadra non ha mai perso la lucidità ed è stata premiata. La concorrenza positiva in squadra? E’ la qualità e la caratteristica del calciatore che è disposto a fare bene i minuti che gli vengono concessi, senza pensare che avrebbe fato bene quelli che non ha giocato. Con giovani così diventa più facile. La squadra non abbassa mai il motivo per cui veste la maglia del Napoli. L’intenzione deve essere sempre la stessa, si continua fino all’infinito anche dopo la fine della ...