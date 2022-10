Torino-Empoli | Destro | “Uno dei gol più belli | peccato per non aver vinto”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Questo è uno dei gol piùma quando la palla entra va sempre bene. Era importantissimo sbloccarmi,per nonportato a casa i tre punti. Io sto lavorando tanto come tutti gli altri compagni di squadra, dobbiamo dare tutti il massimo. Non siamo stati furbi alla fine per ottenere i tre punti. E’ un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, dobbiamo dare sempre quel qualcosa in più”. Lo ha detto a Dazn l’attaccante dell’, Mattiadopo il suo gol in rovesciata che non è bastato agli azzurri per conquistare i tre punti contro il. SportFace.