Tabellone qualificazioni Atp Firenze 2022 | cinque italiani a caccia del main-draw

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ildelledel torneo Atp 250 di, in cui saranno protagonisti diversi tennisti. Sono bengli atleti azzurri che cercheranno di conquistare il pass per il, dove sono già presenti Berrettini e Musetti: i tennisti in questione sono Andrea Vavassori, Andreas Seppi, Gianmarco Ferrari, Jacopo Berrerrini e Flavio Cobolli. Da sottolineare la concorrenza del russo Safiullin, dello svedese Ymer, dell’olandese Van Rijthoven e del cinese Zhang. Ecco ilcompleto dellal torneo di. ILTURNO DECISIVO Celikbilek b. (8) Vavassori 6-1 6-4 (2) M.Ymer b. (7) Gojo 4-6 6-4 6-4 (3) Van Rijthoven b. ...