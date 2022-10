Softball | a Saronno anche la Coppa Italia 2022

(Di domenica 9 ottobre 2022)fa la parte dell’asso pigliatutto: all’Inox Team, dopo lo scudetto e ladelle Coppe (Cup Winners Cup), vala. Battute in finale le Rheavendors Caronno con il punteggio di 1-0, la misura più stretta per la gioia conclusiva dell’annata. A decidere il confronto, oltre alla no hitter di Alexis Marie Handley, l’unico punto andato a segno nella ripresa d’apertura. Prima arriva una valida di Rotondo, poi si verifica un lancio pazzo che la spedisce in seconda base, infine giunge una seconda valida, questa volta di Armirotto, che crea le condizioni per il punto.Seriesvince il primo scudetto della sua storia! Bollate KOin gara-3 In semifinale, tra Caronno ...

Un 3 - 0 nella serie (al meglio di 5) contro Bollate, ediventa la capitale deltricolore. È scudetto, è la prima volta per la cittadina lombarda. L'Inoxallenato da Eduardo Rocha aveva vinto a Bollate gara 1 - 2 per 6 - 5 e 1 - 0 ...La disputa si chiuderà quindi al settimo con il tentativo vano di Bollate di raddrizzare una serie già indirizzata dalla prima partita, merito di unin totale stato di grazia , galvanizzato dalla vittoria in Winners Cup e tornato in Campionato con un atteggiamento propositivo e vincente.Presto arriveranno altri appuntamenti come questo, in attesa di partecipare come team under 13 al torneo “Piccole Stelle” organizzato da Saronno ...SARONNO – Traguardo straordinario per l’Inox Team Saronno ed anche per la città di Saronno: “Si fa un po’ fatica a realizzare quel che si è fatto e quello che è successo.