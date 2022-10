Piera Maggio commuove Silvia Toffanin | “Denise è viva”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Si va avanti, ecco come sto, cerco sempre di fare qualcosa di positivo per” ha dettoentrando nello studio di Verissimo, ospite oggi del programma di. Ha parlato del suo libro, scritto per raccontare la storia di, e perchè un giorno sua figlia sappia tutto quello che in questi 18 anni è stato fatto. “Una madre che non ha mai smesso di lottare, lo ha fatto per 18 anni” con queste parole la conduttrice di Verissimo, aveva accolto nel suo programma la mamma diPipitone. Eche non si tira mai indietro, ha ripercorso tutti questi anni difficili, la sua sofferenza, le umiliazioni, le battaglie. Ma anche tutto l’amore che ha ricevuto da chi le è stato accanto in questa ricerca. Oggi ...