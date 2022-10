Nio ET7 - Lusso | tecnologia e addio alle lunghe soste per la ricarica

Leggi su quattroruote

(Di domenica 9 ottobre 2022) una giornata ventosa, nei dintorni di Berlino. Le pale eoliche che punteggiano il paesaggio vanno a mille. Fanno del loro meglio per cercare di strappare la Germania dalla ancora forte dipendenza dal carbone per generare energia. Io sono alla guida di un'auto elettrica che viene da lontano, da un Paese, la Cina, in cui lo sporco carbone viene impiegato in modo ancor più massiccio per produrre auto pulite. Paradosso dei tempi. In ogni caso questa elettrica è un po' particolare. Primo, perché è appunto una delle rappresentanti dell'annunciata invasione di macchine dal Celeste impero, secondo perché nel cuore dell'Europa sta per arrivare soltanto ora e, terzo, perché esibisce senza imbarazzi telecamere e lidar che la proiettano subito in un futuro di maggiore integrazione tra umani e macchine nella mobilità quotidiana. Infine, perché si presenta con una soluzione che promette di far ...