Lo fa da anni Crosetto contro Lucia Annunziata | la vergogna su Rai 3 | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sta facendo discutere la conduzione di. A sollevare la polemica ci pensa Franco Bassanini, professore di diritto ed ex deputato del Pd. È lui a domandarsi: "Ma è normale che un conduttore di un talk show della TV pubblica pretenda di imporre una sua posizione politica (es.che cerca invano di far dire a Cuperlo che l'errore del PD è stato sostenere la resistenza ucraina e le scelte atlantiche di Draghi)?". Poi per essere più chiaro Bassanini tagga su Twitter la trasmissione di Rai 3. A rispondere a stretto giro ci pensa Guido. "È così da: rappresentano le proprie idee, non sono interessati a far capire quelle altrui e si nutrono di pregiudizi. Chi non è di sx è abituato. Non solo in Rai", cinguetta il co-fondatore di Fratelli d'Italia. Il riferimento ...