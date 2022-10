F1 | Verstappen campione del mondo | i 5 punti di forza di SuperMax

Prosegue Vettel, facendo le congratulazioni al nuovodel Mondo, Max: ' Che dire, è stato dominante, sin dalle prime gare si era capito che avrebbe vinto lui il titolo. Ha avuto il merito di restare sempre concentrato e focalizzato su ...Ultima battuta su Maxche, oggi, non senza sorpresa per com'è avvenuto, si è laureato bi -del mondo: 'Congratulazioni a Max per un campionato straordinario. Sapevamo che era solo questione di tempo e c'...“Le regole relative all’assegnazione dei punti ridotti (articolo 6.5) si applicano solo in caso di sospensione della gara che non può essere ripresa, e quindi vengono assegnati punti pieni e Max ...A Suzuka Max Verstappen domina la gara, ripartita dopo due ore causa pioggia, e vince il GP del Giappone. All’ultima chicane, quando Max aveva oramai visto la bandiera a scacchi, Leclerc perde il ...