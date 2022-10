Expocasa | un’offerta immersiva che va oltre l’arredamento

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 9 ottobre 2022) Life&People.it Arredamento ma non solo: il salone2022 appena concluso all’Oval Lingotto Fiere di Torino ha dato voce alla progettazione e ristrutturazione, focalizzandosi sul tema del risparmio energetico. Spazio al design di nomi blasonati, ma anche a quello di giovanissimi neolaureati, che hanno portato qui idee originali per lo più auto prodotte. Ha messo al centro l’accessibilità e il riciclo. Un insieme di argomenti che hanno visto la partecipazione di35.000 visitatori, sedotti dalle sofisticate soluzioni di design che guardano al futuro, dove estetica, tecnologia e funzionalità si integrano lavorando su materiali e finiture. Ad esempio il rubinetto che fa tutto: acqua bollente a 100° e un secondo dopo acqua frizzante fredda. Poi ci sono soluzioni salvaspazio per ambienti che si trasformano, come le piastre a induzione che si ...