Elezioni Austria | exploit del Partito della Birra | raggiunto l' 8 | 4% | è terzo

Van der Bellen ha vinto lepresidenziali incon il 56,2% dei voti. Quasi un plebiscito per il presidente uscente, che non toglie meriti all'impresa del Partito del Birra . La creatura di Dominik Wlazny, alle ...'Lesono un giorno di festa per la democrazia', ha commentato un Van der Bellen visibilmente soddisfatto dopo il voto. Il presidente ha poi confessato di aver temuto che tanti non sarebbero ...Van der Bellen ha vinto le elezioni presidenziali in Austria con il 56,2% dei voti. Quasi un plebiscito per il presidente uscente, che non toglie meriti all'impresa del Partito del Birra.Il presidente austriaco uscente Alexander Van der Bellen è stato rieletto per un secondo mandato. Le proiezioni della tv pubblica Orf, dopo la chiusura dei seggi alle ore 17, danno il 78enne al 54.6%.