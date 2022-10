Dentro le più belle case di Milano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dietro ai portoni, nascoste tra i cortili e i giardini della città meneghina, ci sonoche raccontano storie. Sono tutte in un libro che ci svela il gusto dei milanesi doc

ilmattino.it

... ricordandoci che siamo tutti fragili, tutti bisognosi di guarigione, tutti fratelli. ... E così, oggi abbiamo il Mediterraneo che è il cimiterogrande del mondo. L'esclusione dei migranti è ...... come le immagini drammatiche di un film al rewind, giorno dopo giorno: le bombe l'hanno ammazzata. Al punto da chiedere l'eutanasia per porre fine al dolore: " Sono un fantasma non provo... Ciampino Aniene-Napoli Futsal, De Simone: «Vogliamo il titolo»