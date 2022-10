Cremonese-Napoli 1-2 | gol di Simeone VIDEO

Discussioni in rete sul rigore assegnato dall'arbitro Abisso alal 26' e realizzato da Politano contro la. Un gol di cruciale importanza per sbloccare il match contro la squadra di Alvini . Una discussione del tutto inutile perché il penalty ...Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1) : Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoschvili, Valeri; Quagliata, Ascacibar; Meitè, Zanimacchia, Afena Gyan; Dessers. Allenatore:...Il Napoli si riporta avanti allo Zini contro la Cremonese. Al 77' cross profondo di Mario Rui dalla sinistra, Simeone sbuca dietro tutti e batte Radu non perfetto. Secondo gol in A per il Cholito dopo ...19'- La Cremonese tiene molto bene il campo in questa prima parte di gara. Il Napoli sta facendo fatica ad entrare in area. 17' - Zanimacchia entra duro si Lobotka e si becca il primo cartellino ...