Burioni a ' Che tempo che fa' con il Covid | ' Avevo appena fatto la quarta dose' Il web si scatena

'Erano due anni e mezzoil Covid mi aspettava e adesso mi ha colpito', racconta Robertoin apertura. Per poi iniziare a parlare dell'importanza del vaccinogli permette di essere in ...... oggi il professor Robertoannuncia di aver contratto Covid - 19 . In occasione della sua consueta rubrica di informazione scientifica atempofa su Rai tre, il virologo è apparso in ...«Erano due anni e mezzo che il Covid mi aspettava e adesso mi ha colpito», racconta Roberto Burioni in apertura. Per poi iniziare a parlare dell'importanza del vaccino che gli permette di essere in ...(Adnkronos) - "Erano due anni e mezzo che il virus aspettava di colpirmi, c'è riuscito". Roberto Burioni positivo al covid. Il virologo si collega da casa per partecipare alla prima puntata di Che ...