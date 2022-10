Alvini non ci sta | “Risultato bugiardo | la partita ha detto tutt’altro!” | poi recrimina sul rigore!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Cremonese davvero molto coraggiosa e aggressiva quella vista contro il Napoli oggi. La squadra diè stata, forse, quella che è riuscita a mettere più in difficoltà gli azzurri, nonostante ildica tutt’altro. Le 4 reti subite risultano eccessive per quanto i lombardi hanno prodotto, soprattutto nel secondo tempo, dove il Napoli, prima del 2-1, ha dovuto soffrire contenendo vari attacchi da parte della squadra grigiorossa. Cremonese NapoliIntanto, nelle consuete interviste post-, ha parlato ai microfoni di Dazn proprio, il quale si è ritenuto ampiamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Queste le sue parole: “Momento no della Cremonese? Per me, considerando l’avversario, abbiamo fatto unadignitosa e di grande coraggio. ...