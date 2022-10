Acne Studios FW22 con la cantante Rosalìa

Collater.al Magazine

li infiocchetta, Puppets and Puppets li riveste di leggiadre farfalle, Vivetta li sottolinea con mani dalle unghie laccate, Laquan Smith mette al seno addirittura le ali. Voglia di ...Ma che espone, così, il suo lato più tenero: la riprova nel rispuntare vivido dei cuori , ricamati (), a stampa ( Akris ), persino gonfiabili ( Moschino ). Ricevi news e aggiornamenti ... Rosalía è il nuovo volto di Acne Studios La cantante spagnola Rosalía è diventata il nuovo volto della nuova campagna Fall/Winter 2022 di Acne Studios.Sontuosi drappeggi nel tessuto, abiti in satin e con dettagli vedo non vedo, maxi chiodi in pelle used e completi con stampe vichy sfilano alla Paris Fashion Week sulla passerella Primavera/Estate 20 ...