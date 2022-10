? LIVE! Udinese-Atalanta 0-1 all’intervallo | decide Lookman su assist di Muriel

(Di domenica 9 ottobre 2022) IL TABELLINO MARCATORI: 36?(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. A disp. Padelli, Piana, Becao, Nuytinck, Ehizibue, Ebosele, Arslan, Jajalo, Samardzic, Abankwah, Vivaldo, Guessand, Nestorovski, Success. All. Sottil(3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic;. A disp. Rossi, Bertini, Ruggeri, Zortea, Soppy, Malinovskyi, Ederson, Boga, Højlund. All. Gasperini ARBITRO: Doveri AMMONITI: Bijol (8?), Demiral (34?) per gioco falloso;(37?) per comportamento non regolamentare ESPULSI: – NOTE: Recupero tempo pt 2? I GOL 36? – GOAL! Koopmeiners mandain profondità, il colombiano alza ...

Ma non è l'unico infortunato in Serie A, vediamo la situazione squadra per squadra coi relativi tempi di recupero BOLOGNA - SAMPATALANTA (9giornata:- Atalanta) BERAT DJIMSITI (frattura ...I nerazzurri hanno fatto registrare 5 clean sheet , mentre l'ha portato in rete ben nove giocatori , uno in meno solo del Napoli. FORMAZIONI UFFICIALI:(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, ...E' successo letteralmente di tutto. Una partita ad altissime intensità in cui non sono mancate le emozioni. Ma basta con le chiacchiere!Ma al di là di questo, la sua Udinese è la sorpresa di questa prima parte di stagione, così come lo era stato l’Ascoli raccolto in B alla vigilia di Natale del 2020 con soli 6 punti e un piede e mezzo ...