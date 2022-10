Sassuolo | Maxime Lopez | «Daremo tutto per portare a casa punti»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le parole diprima diInter; «Abbiamo gli stessie arriviamo da due vittorie consecutive»ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio diInter. Di seguito le sue parole. «Secondo me loro vogliono vincere per dare continuità alla vittoria in Champions League. Abbiamo gli stessie arriviamo da due vittorie consecutive.per». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sassuolonews.net

Queste le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) : 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic, 13 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27Lopez, 42 Thorstvedt; 45 Laurienté, 9 Pinamonti, 15 Konradsen. A ...(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi,Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi INTER (3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, ... Maxime Lopez si è preso il Sassuolo: la 'reprimenda' di Dionisi ha già pagato Maxime Lopez ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Sassuolo Inter. Di seguito le sue parole. «Secondo me loro vogliono vincere per dare continuità alla vittoria in Champions ...Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo ed Inter, che scenderanno in campo alle 15,00 al Mapei Stadium per il primo anticipo della nona giornata. Simone Inzaghi opta per diversi cambi di formazione ...