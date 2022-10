MIlan - Juventus 2 - 0 | Tomori e Diaz stendono la Signora - Sport - Calcio - quotidiano net

Festa rossonera a San Siro, con iltrascinato dai gol di Tomori e Brahim Diaz (migliore in campo) e dalle giocate del solito Leao. Bene anche Gabbia. Nellasi salva Bremer, solo insufficienze da centrocampo in su, con la ...Serie A,: le formazioni ufficiali Di seguito le due formazioni scese in campo al primo minuto della partita:(4 - 3 - 2 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; ...Nel primo viene provvidenzialmente bloccato da Kalulu). Allegri 5: la Juve inizia bene aggredendo alto il Milan e prendendosi anche qualche rischio che quest'atteggiamento comporta. Poi la rinuncia ad ...Il Milan batte 2-0 la Juventus, e lo fa apparentemente anche senza strafare. Perché non c’è stata reazione bianconera in avvio di ripresa dopo il gol di Tomori, né tantomeno dopo il raddoppio di ...