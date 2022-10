Ganna | ' ' Mi bastava migliorare il record di un metro | ma la gamba c' era' '

Eurosport IT

Le parole di Filippodopo aver stabilito il nuovo record dell'ora a 56,792 km sul velodromo di ...... l'ungherese Johanna Borissza, la ceca Petra Sevcikova, l'ucrainaSolovei e la greca Argiro ... All'azzurrache Kopecky non prendesse il giro che le avrebbe permesso di contenderle il ... Filippo Ganna: "Un metro in più mi bastava per la prossima volta, stupefacente. Ma la prossima volta..." Impresa storica di Filippo Ganna che sfonda il muro dei 56km/h e riporta il record in Italia 66 anni dopo Ercole Baldini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...